Эколог назвала последствия пандемии COVID-19 для окружающей среды Эколог Леванова: пандемия увеличила объемы мусора из-за роста популярности доставок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пандемия COVID-19 повлекла за собой негативные последствия для окружающей среды, так как из-за роста популярности доставок количество мусора существенно увеличилось, рассказала Lenta.ru эколог Аида Леванова. По ее словам, свою роль в ухудшении экологической обстановки также сыграли большие объемы выброшенных одноразовых медицинских отходов и последовавший за пандемией экономический и энергетический кризис.

Стало в разы больше доставок, а значит упаковочного мусора. Люди быстро привыкли к такому удобству и поэтому их количество не сильно снизилось после открытия магазинов, — рассказала Леванова.

Эколог отметила, что во время пандемии коронавируса качество воздуха существенно улучшилось в том числе из-за сокращения количества авиаперелетов и общего объема выбросов парниковых газов. Однако данный эффект был временным — после окончания карантинных мер в мире показатели постепенно вернулись к прежним показателям.

Профессор Петр Чумаков ранее рассказал, что заболеваемость гриппом в этом сезоне может вырасти в полтора-два раза из-за того, что коллективный иммунитет населения к нему снизился из-за COVID-19. Он уточнил, что коронавирус во время пандемии вытеснил грипп, из-за чего эпидемии этого заболевания длительное время не случались, что негативно сказалось на иммунитете россиян. Также эксперт отметил, что из-за COVID-19 сейчас много детей, которые никогда не болели гриппом, а потому они легче им заражаются и тяжелее его переносят.