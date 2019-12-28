https://static.news.ru/photo/315c17be-2b4e-11ea-9cd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Единый федеральный реестр турагентов появится в России с 2021 года. Такое распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Документом предусмотрена ответственность операторов за наполнение реестра. Включение в него будет бесплатным и обязательным для всех турагентов, говорится в распоряжениях, опубликованных на сайте правительства.

Вносить сведения туроператор будет через электронные формы или личный кабинет. Также туроператоров обязали вносить ведения об изменении или прекращении договора с турагентом в срок не более трёх дней. наличие в реестре записи о турагенте будет являться подтверждением тому, что он заключил с туроператором договор о продвижении услуг.

На сегодня в стране существует порядка 30 тыс. турагентств и компаний, при этом не учитываются юрлица и предприниматели, у которых нет прямых договорных отношений с туроператорами. Последние будут нести административную ответственность за невнесение в реестр сведений о турагентах или предоставление недостоверных сведений.

Законопроекты направлены на то, чтобы защитить потребителей от недобросовестной турагентской деятельности. Вести реестр будет Ростуризм.

Ранее NEWS.ru сообщал, что федеральное агентство по туризму России опубликовало рекомендации в связи с нестабильной обстановкой в Сирии. Оно попросило туроператоров и турагентов приостановить продвижение и продажу туров в эту страну.