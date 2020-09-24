Джигурда решил найти возможную любовницу Ефремова

https://static.news.ru/photo/396a40d6-fe91-11ea-b8c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса «Современника» и, предположительно, возлюбленная Михаила Ефремова Дарья Белоусова исчезла в день оглашения приговора актёру. По мнению Никиты Джигурды, актриса пропала не просто так.

В интервью порталу Teleprogramma.pro Джигурда заявил , что Белоусову могли «убрать» из-за её осведомлённости касательно ДТП на Садовом кольце. По мнению актёра, Белоусова является связующим звеном между Ефремовым и теми, кто заказал данный инцидент.

Так, Джигурда провёл своё собственное расследование, которое показало, что правое заднее колесо джипа Ефремова было пробито до аварии. Актёр считает, что за рулём автомобиля могла находиться именно Белоусова.

В настоящее время до актрисы невозможно дозвониться.

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что новый, третий по счёту адвокат Ефремова Пётр Хархорин, специализирующийся на делах по ДТП, попросил назначить артисту наказание, не связанное с лишением свободы. Защитник фигуранта обратился с апелляционной жалобой на приговор, заявили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.