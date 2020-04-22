Дуров прогнозирует цивилизационный сдвиг после коронавируса

https://static.news.ru/photo/29b612c6-ec74-11e9-9abd-fa163e074e61_660.jpg Фото: lukomore.org/Global Look Press

Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что после пандемии коронавируса человечество ждёт цивилизационный сдвиг, поскольку мир уже не будет прежним.

По его словам, мы можем стать свидетелями цивилизационного сдвига, который будет распространяться сквозь поколения. Сейчас от людей зависит, станет ли мир лучше после победы над вирусом.

Нынешняя пандемия представляет угрозу для всего нашего вида. Когда это закончится, мир не вернется к нормальной жизни, — написал он в своем Telegram-канале.

Дуров также добавил, что в условиях изоляции у людей есть шанс создать «лучшую версию себя».

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач Александр Мясников заявил об ошибочности своего прогноза о пике заболеваемости коронавирусом в России. По его словам, расхождение по времени составит один месяц. Если раньше доктор называл временем для пика эпидемии конец апреля, то теперь он считает, что это произойдёт в конце мая.