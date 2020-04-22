Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/5470772e-8439-11ea-9746-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: alexander_myasnikov1/instagram.com

Врач Александр Мясников заявил об ошибочности своего прогноза о пике заболеваемости коронавирусом в России. По его словам, расхождение по времени составит один месяц.

Если раньше доктор называл временем для пика эпидемии конец апреля, то теперь он считает, что это произойдёт в конце мая.

У нас началось не когда я это предсказывал, а почти на месяц позже. Сейчас получается, что до мая мы идём вверх, в мае идём на плато, к концу мая пойдём вниз, — сказал врач в эфире на YouTube-канале «О самом главном».

Он добавил, что поскольку речь идёт о вирусе, людям остаётся только ждать пика эпидемии.

Пока не перегорит, не затлеет, — отметил Мясников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что популярный теледоктор, кардиолог Александр Мясников 15 апреля стал представителем Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Официально он является главным врачом Городской клинической больницы № 71 им. М. Е. Жадкевича. При этом существует как минимум два медицинских учреждения, которые активно пользуются его именем в рекламных целях.