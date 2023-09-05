Доктор Мясников раскрыл секрет долголетия жителей трех регионов России Доктор Мясников объяснил генетикой долголетие жителей Дагестана и Ингушетии

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Высокие показатели долголетия в Москве, Дагестане и Ингушетии объясняются двумя факторами, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, которые приводит «Общественная служба новостей», в случае со столицей речь идет о социально-экономическом положении населения. При этом в республиках долголетие обосновано генетикой.

Ингушетия и Дагестан — области, где генетически обусловленное долгожительство, еще в Абхазии. И не потому, что горы и вино, хотя и это тоже. Просто там проживает этнически изолированная группа наследственных долгожителей. Живут довольно кучно, замкнуто, женятся среди своих, — сказал эксперт.

В Москве, по словам Мясникова, решающим является социально-экономический статус населения. Жители российской столицы более состоятельные. Они могут позволить себе внимательно следить за здоровьем. Это закономерно положительно сказывается на уровне медицины, заключил специалист.

Ранее Мясников рассказывал, что укрепить иммунитет, ослабленный хроническими заболеваниями, можно за счет правильного питания и физических нагрузок. Важно отказаться от фастфуда и так называемой мусорной еды, которая содержит много сахара, вредных жиров, консервантов и усилителей вкуса. Не лучшим образом на иммунитете сказывается нарушение режима сна. Доктор подчеркнул, что человеку важно засыпать в одно и то же время каждый день, если он хочет укрепить иммунитет.