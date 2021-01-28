Доктор Мясников предрёк новую разрушительную пандемию

https://static.news.ru/photo/b0c748c6-6170-11eb-a4b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В скором времени человечество столкнётся со вспышкой нового серьёзного заболевания, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Весь медицинский мир ждёт эпидемии либо птичьего, либо свиного гриппа со смертностью в 35%, — отметил Мясников, слова которого приводит «Газета.Ru».

По его словам, это стало причиной срочной разработки универсальной вакцины против гриппа. При этом пандемия COVID-19 стала «тренировкой» перед более серьёзными вызовами.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 19 138 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 3 793 810.

Согласно данным оперштаба, количество активных случаев составляет 492 901.

Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 26 775 человек — до 3 229 258. Жертвами COVID-19 стали 575 человек, всего зарегистрирован 71 651 летальный исход.

Ранее бизнесмен Билл Гейтс выразил опасение, что несмотря на вакцинацию, пандемия коронавируса в ближайшие месяцы только усилится. Неблагоприятный прогноз он получил на основе анализа компьютерных моделей. По его данным, в январе ситуация во всём мире с распространением коронавируса обернётся в худшую сторону, писал NEWS.ru.