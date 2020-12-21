Доктор Мясников назвал главные ошибки уходящего года

https://static.news.ru/photo/4e2f4142-4383-11eb-97d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал о главных ошибках, допущенных в 2020 году в связи с распространением COVID-19.

Первой ошибкой стало то, что предупреждения о возможном приближении пандемии были проигнорированы во всём мире. Как напоминает Мясников, ведущие инфекционисты и эпидемиологи говорили об этом на протяжении как минимум пяти последних лет.

При этом врач отметил, что равнодушие к мнению специалистов стало следствием того, что в предыдущие годы людей пугали и лихорадкой Эбола, и вирусом Зика, которые впоследствии оказались не так опасны.

Второй ошибкой стало то, что человечество «взяло вирусную инфекцию и возвело её в ранг особо опасной».

Мы начали с ней бороться так, что во многом лекарство оказалось хуже самой болезни, — рассказал Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что смертность от хронических заболеваний в 2020 году увеличилась из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи.

Как сообщал NEWS.ru, Александр Мясников прокомментировал заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о росте смертности за последние 10 месяцев почти на 10%. По словам врача, он сделал собственные подсчёты и получил другие цифры.