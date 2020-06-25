Доктор Мясников нашёл подтверждения фразе «кому положено умереть — умрут»

https://static.news.ru/photo/75a71640-b6e9-11ea-88ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: drmyasnikov.ru/instagram.com

Российский доктор Александр Мясников рассказал, что лично убедился в верности собственной фразы «кому суждено умереть — умрут». Он аргументировал это имеющейся статистикой смертности от коронавирусной инфекции нового типа в России.

По словам Мясникова, в глобальном смысле уровень реальной смертности оказался ниже, чем предполагалось при самом печальном раскладе. Однако в данный момент реального и эффективного лечения нет. Поэтому люди и дальше будут заболевать, а некоторые — умирать.

Врач заметил, что многие «гнобили» его за фразу «кому суждено умереть — умрут». Однако, заявил Мясников, так и есть. Как сказал доктор, печальную статистику могут ещё пополнить пожилые люди и граждане с и без того ограниченной ожидаемой продолжительностью жизни. Большое число людей остались без плановых прививок, напомнил Мясников, поэтому на фоне борьбы с COVID-19 возникла угроза обострения других инфекций, опасных для человека.

Многие уже погибли от хронических недугов, когда бригада скорой помощи опаздывала. Вирусные инфекции имеют свой цикл от бурного дебюта к постепенному неизбежному спаду активности и патогенности. И раз «все, кому положено — переболеют, а кому положено умереть, увы, — умрут», то может и просчитывать ситуацию надо как-то по-другому? — написал Мясников в своём Telegram-канале.

Доктор обратился к мировому сообществу с призывом пересмотреть угрозу пандемии и взглянуть на имеющуюся ситуацию со здравоохранением с учётом как медицинских, так и экономических и политических факторов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 выявлен более чем у 9,4 млн человек, свыше 482 тысяч умерли, более 4,7 млн выздоровели. Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 381 361 человек, на втором Бразилия — 1 188 631.

В РФ выявили 613 994 случая заражения, 375 164 россиянина выздоровели, 8605 граждан скончались.