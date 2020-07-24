Дочь советского адмирала Смирнова выселили из квартиры в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/4db7ef82-cdc9-11ea-88fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дочь советского генерала Николая Смирнова Наталью Аракелову принудительно выгнали из квартиры в центре Москвы. Это сделал совладелец недвижимости — Георгий Закревский. Последний является сыном покойного супруга 74-летней пенсионерки.

Я наследник по закону. Не какой-то рейдер, который купил два метра. Я здесь владею 25 процентами, — заявил мужчина корреспонденту телеканала НТВ.

Аракелова также отметила, что не может попасть в свою квартиру, так как ключи и документы забрал Закревский. Она назвала такие действия рейдерским захватом.

Это самый настоящий рейдерский захват квартиры. Первый признак — самоуправно сделали. Это 330-я статья Уголовного кодекса. Это преступление носит длящийся характер, — прокомментировал ситуацию юрист Сергей Лобанов.

NEWS.ru ранее передавал, что на Урале маму с ребёнком-инвалидом выселяют из непригодного жилья за долги.