Дочь Легкоступовой сообщила, что вдовец певицы ей угрожал

https://static.news.ru/photo/8163865c-e156-11ea-a69b-fa163e074e61_660.jpg Анэтта Бриль Фото: anetta_bril/instagram.com

Дочь заслуженной артистки РФ, певицы Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль пришла на телепрограмму «Пусть говорят» и в эфире Первого канала рассказала об угрозах со стороны вдовца исполнительницы — Юрия Фирсова.

По словам женщины, она пыталась дозвониться до матери в течение пары недель. Однако тщетно — на все звонки отвечал муж Легкоступовой. Фирсов не передавал трубку артистке, тем самым мешая её общению с близкими.

Я, мать двоих детей, в свой адрес слушала угрозы от Фирсова, которые у меня есть на диктофонных записях. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как я предполагаю. Возможно, это были не только спиртные напитки, возможно, там было что-то ещё, — заявила Бриль и добавила, что с сохранившимися записями сейчас работает следствие.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в больнице Москвы в возрасте 54 лет. В клинику исполнительница попала с черепно-мозговой травмой. Она впала в кому незадолго до смерти.

Как ранее писал NEWS.ru, Легкоступова, перед тем как оказаться в больнице, рассказала дочери Анетте Бриль о том, как получила травму головы, которая в итоге привела к её смерти. По словам дочери, по дороге в клинику исполнительница призналась, что упала сама.

До обнародования этих сведений в СМИ муссировались слухи о причастности к инциденту с падением певицы её мужа Юрия Фирсова. Однако никто из родственников и друзей Легкоступовой не заявил об этом в общении со следователями.