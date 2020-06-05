Добыча золота на Камчатке может разрушить экосистему пяти рек

https://static.news.ru/photo/2f4f65a0-a738-11ea-b2a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look

Компания «Дальстрой» начала добычу золота на Камчатке. Такие действия могут привести к тяжёлым последствиям для экологии.

Лицензия была получена ещё в 2017 году, несмотря на протесты экоактивистов. Учёные предупреждают, что золотодобыча может угрожать популяции лосося. Кроме того, она угрожает экосистеме рек Утка, Быстрая, Плотникова, а также Старая и Ближняя Гольцовка, передаёт Mash.

WWF требовал прекратить всю добычу золота на этой территории в 2019 году.

Ранее, как писал NEWS.ru, золотодобывающая компания «Золотая речка» загрязнила ртутью и нефтепродуктами почву в районе золотоносного участка в Амурской области. Часть пострадавших земель относится к государственному природному заказнику «Верхне-Амурский».