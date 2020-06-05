Добыча золота на Камчатке может разрушить экосистему пяти рек

Компания «Дальстрой» начала добычу золота на Камчатке. Такие действия могут привести к тяжёлым последствиям для экологии.
Лицензия была получена ещё в 2017 году, несмотря на протесты экоактивистов. Учёные предупреждают, что золотодобыча может угрожать популяции лосося. Кроме того, она угрожает экосистеме рек Утка, Быстрая, Плотникова, а также Старая и Ближняя Гольцовка,
WWF требовал прекратить всю добычу золота на этой территории в 2019 году.
Ранее, как писал NEWS.ru, золотодобывающая компания «Золотая речка» загрязнила ртутью и нефтепродуктами почву в районе золотоносного участка в Амурской области. Часть пострадавших земель относится к государственному природному заказнику «Верхне-Амурский».
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