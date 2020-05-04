Дмитрий Киселёв ответил на обвинения в экстремизме

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Телеведущий и руководитель государственного медиахолдинга «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв, предложивший снести в России часть памятников Владимиру Ленину и взамен увековечить память белых генералов, ответил депутату от КПРФ Валерию Рашкину, который призвал Генпрокуратуру проверить ведущего на экстремизм.

Если депутат Рашкин воспринимает памятники как иконы, то пусть подумает о том, что у князя Владимира было триста наложниц. Что теперь с этим делать? <...> Если мы будем ставить памятники только святым, в гражданском понимании, то тогда у нас памятников вообще не должно остаться, — заявил Киселёв в комментарии НСН.

По мнению телеведущего, существующие монументы посвящены противоречивым людям, поэтому «надо успокоиться» и оценить вклад каждого в историю России.

Как писал NEWS.ru, Киселёв в своей еженедельной итоговой программе на «России 1» заявил о чрезмерном количестве памятников коммунистическому вождю Ленину. Он предложил сократить их количество и сохранить только «монументальные произведения».