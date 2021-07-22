Для россиян удалёнка оказалась важнее высокой зарплаты

Около половины опрошенных россиян предпочитают иметь возможность удалённой работы. Об этом сообщает ТАСС, приводя результаты исследования центра «Зарплата.ру».

Хотят работать из дома или приезжать в офис только пару раз в неделю 44% респондентов, высокая зарплата в приоритете для 42%, стабильность компании — для 40%. Для 31% опрошенных важнее перспектива карьерного роста. При этом пожертвовать зарплатой ради комфортных условий вне офиса готовы те, кто старше 34 лет. А вот для сотрудников младше 25 главным остался высокий заработок.

В опросе участвовали 1892 человека со всей России.

В период пандемии, когда вопросы здоровья стали особенно актуальны, у россиян изменились критерии выбора работодателя. Ранее, по данным исследований, самым важным фактором являлся высокий уровень дохода. Сегодня же на первый план вышла возможность взаимодействовать с минимальным количеством людей и работать удалённо либо в гибридном формате, — сообщили в сервисе «Зарплата.ру».

Ранее стало известно, что в малом и среднем бизнесе работать сверхурочно считается нормой для трети опрошенных.