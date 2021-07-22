Россияне рассказали, сколько перерабатывают

В малом и среднем бизнесе работать сверхурочно считается нормой для трети опрошенных. В таких коллективах «смотрят косо» на тех, кто заканчивает работу вовремя. Об этом пишет РБК, ссылаясь на опрос «Росгосстрах Жизнь» и HeadHunter.

Почти три четверти респондентов сообщили о периодических переработках, из них на работе задерживается чаще раза в неделю каждый третий (31%), а ежедневно — каждый шестой (17%). Половина делают это бесплатно.

Чаще с переработками сталкиваются работники в сфере туризма (89%), управления персоналом (89%), искусства и развлечений (87%). Менее всего юристы (67%), специалисты по продажам (66%) и сотрудники банков (60%). Большинство перерабатывающих жалуется на ухудшенное самочувствие.

В исследовании участвовали более тысячи сотрудников малых и средних предприятий по всей России.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как сохранить здоровье тем, кто вынужден работать сверх нормы. Она называет основными опасностями проблемы с позвоночником и зрением, рекомендует регулярные перерывы и разминку.