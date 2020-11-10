Дизайнер Лебедев рассказал, какие женщины ему нравятся

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Российский дизайнер Артемий Лебедев заявил, что ему нравятся самостоятельные женщины, при этом то, каких взглядов они придерживаются, для него совершенно неважно.

В интервью Надежде Стрелец он признался, что его не привлекают фотомодели и «эскортные чикули».

Должна быть душевная симпатия, — заявил дизайнер.

По его словам, идеологические конфликты при этом не могут быть поводом для отказа от общения. Он подчеркнул, что не делит людей «на своих и чужих». Поэтому для него важнее всего, чтобы человек позволял ему быть собой, передаёт «Вечерняя Москва».

У меня могла бы быть радфемка с отрезанной грудью на одной ноге, если бы она мне подходила. Не может быть такого, чтобы какие-то мысли мешали, — сказал Лебедев.

Стрелец спросила у дизайнера, считает ли он хорошими женщинами журналисток Тину Канделаки, Ксению Собчак и официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Артемий на это ответил утвердительно.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в августе дизайнер Артемий Лебедев получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в становлении и развитии российского Интернета.