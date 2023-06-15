Диетолог предупредила о вреде популярного напитка в жару Диетолог Королева рассказала о негативных последствиях для кишечника от кваса в жару

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Употребление кваса в жаркую летнюю погоду не только не поможет организму восполнить потерю влаги, но и поспособствует нарушению нормальной работы кишечника, заявила в беседе с «Радио 1» диетолог Маргарита Королева. По ее словам, сладкая жидкость в жару — не лучшая идея.

В таких напитках начинают размножаться патогенные бактерии, что приведет к нарушениям в кишечнике и ряду других последствий. В условиях обезвоживания вымывается магний, витамины группы В и снижается уровень иммунной защиты человека, — пояснила специалист.

Как отметила эксперт, в жаркие дни наиболее полезными являются витаминно-минеральные комплексы — такие как вода с лимоном, а также зеленый или белый чай, причем без добавления сахара.

Диетолог уточнила, что если квас сделан в домашних условиях, то этот напиток вполне уместен, но лишь в качестве добавки к достаточному количеству воды, которой в жаркие дни нужно выпивать не меньше 2,5-3 литров.

Вода — это главный источник той живительной влаги, которую утрачивает организм в период жары. Поддержка организма благодаря сладким компонентам кваса не позволит человеку получить это насыщение с целью поддержания всех биохимических и метаболических процессов, — подчеркнула Королева.

Она добавила, что квас противопоказан людям с язвенной болезнью и гастритам, с избыточным весом и склонным к инсулинорезистентности.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург также отметил, что от употребления кваса лучше отказаться при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Он пояснил, что этот напиток вызывает раздражение желудка. Его употребление чревато усилением болей и обострениями заболеваний.