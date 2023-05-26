Стало известно, кому нельзя пить квас Диетолог Гинзбург посоветовал отказаться от кваса при болезнях ЖКТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта лучше отказаться от употребления кваса, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. В разговоре с «Москвой 24» он отметил, что этот напиток вызывает раздражение желудка. Его употребление чревато усилением болей и обострениями заболеваний. По словам врача, отказаться нужно как от покупного, так и от домашнего кваса.

Любой квас, будь он домашний или магазинный, нельзя пить людям с заболеваниями желудка, потому что этот напиток раздражает его и может вызвать обострение, усиление болей, — пояснил специалист.

Диетолог предупредил, что также от кваса, купленного в магазине, стоит отказаться при сахарном диабете. Гинзбург отметил, что большинство производителей добавляют в напиток много сахара. В связи с этим может повышаться уровень глюкозы в крови, что опасно при диабете. Врач подчеркнул, что в домашнем квасе при этом обычно немного сахара.

Диетолог Анжелика Дюваль ранее посоветовала отказаться от употребления зеленого чая при проблемах с давлением. Кроме того, этот напиток может быть вреден для тех, кто страдает болезнями мочевыделительной системы. По словам врача, здоровым людям следует выпивать по две-три чашки зеленого чая в первой половине дня, так как в нем есть тонизирующие компоненты.