Диетолог рассказала, кому лучше отказаться от зеленого чая Диетолог Дюваль посоветовала отказаться от зеленого чая при проблемах с давлением

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При проблемах с давлением лучше отказаться от употребления зеленого чая, предупредила врач-диетолог Анжелика Дюваль. В разговоре с «Народными Новостями» специалист отметила, что к этому напитку из-за его особенностей нужно с осторожностью относиться и тем, кто страдает болезнями мочевыделительной системы.

Зеленый чай является действительно достаточно сильным мочегонным, поэтому это нужно учитывать. А также аккуратнее с этим напитком нужно быть пациентам, которые принимают лекарства для понижения давления, — отметила диетолог.

По словам Дюваль, здоровым людям следует выпивать по две-три чашки зеленого чая в первой половине дня, так как в нем есть тонизирующие компоненты. При этом следует обращать внимание на качество товара. При долгом хранении в упаковке чай может покрыться болезнетворными бактериями, а при неправильной транспирации и при нарушении технологий могут появиться вредные микроорганизмы, пояснила врач.

Специалист рекомендует отказаться от употребления зеленого чая перед сном — он может негативно сказаться на его качестве и вызвать бессонницу. После шести вечера лучше не пить любые тонизирующие напитки, чтобы дать нервной системе отдых.

Также, по словам Дюваль, не стоит добавлять в зеленый чай сахар, чтобы сохранить его питательные свойства.

В зеленом листе есть вещества, которые помогают утолить жажду и легче перенести жару. Зеленый чай лучше всего пить со второго заваривания. Первое заваривание сливается, потому что концентрация полезных веществ слишком высока для организма. Поэтому лучше сливать такой напиток, — заключила диетолог.

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова ранее посоветовала отказаться от чая с молоком при инфекциях мочевыводящих путей и патологиях почек. По ее словам, такое сочетание может мешать усвоению железа и некоторых активных компонентов лекарств.