Дезинфекция при богослужениях может сохраниться после пандемии

https://static.news.ru/photo/0b1a01c0-8c78-11ea-9681-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В РПЦ считают, что правила дезинфекции церковной утвари при богослужениях могут сохраниться и после окончания пандемии коронавируса. Об этом заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев).

Отмечается, что ранее Священный синод РПЦ утвердил инструкцию настоятелям приходов и монастырей, в которой предписывается в том числе усиление санитарных мер при совершении таинств крещения, причастия и соборования. В ней, в частности, предписывается отказ от целования креста по окончании литургии.

Я думаю, что из этой истории и какие-то уроки будут сделаны в отношении, в частности, всего, что касается дезинфекции тех предметов, которые находятся в церкви, — цитирует ТАСС владыку.

Митрополит Иларион привёл в пример целование икон. Если икона под стеклом, она всегда протирается влажной тряпочкой. И введённая традиция протирать иконы спиртовыми растворами уже сохранится.

Как писал NEWS.ru, патриарх Кирилл пообещал наказать священнослужителей, которые не соблюдают указания против распространения коронавируса. На начальных этапах распространения инфекции не все восприняли её как серьёзную угрозу, проигнорировав предостережения врачей и священноначалия, заявили в Московской патриархии.

В отдельных монастырях и некоторых храмах это привело к большому количеству случаев заражения. Ранее в РПЦ призвали верующих не критиковать меры по борьбе с коронавирусом. С таким заявлением выступил глава синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Пантелеимон.