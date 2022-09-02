Детсад № 30 Читы резко отреагировал на сообщения о грамоте с гербом Украины В детсаду № 30 Читы опровергли сообщения о вручении грамот с гербом Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Читинский детсад № 30 опроверг вручение грамот с гербом Украины. Сотрудница учреждения в беседе с NEWS.ru назвала сообщения, появившиеся в СМИ, ерундой и отказалась обсуждать эту тему.

Что? О чем вы говорите. Что вы говорите, ерунду какую-то? Какой герб [Украины]? Что вы ерундой маетесь? Я с вами даже разговаривать не буду про это. О чем вы говорите? — заявили в администрации детского сада.

Накануне в СМИ появились публикации о вручении в одном из дошкольных учреждений грамот с гербом Украины — трезубцем, в материалах упоминались два детсада — 30-й и 73-й. В последнем инцидент комментировать отказались. В то же время в пресс-службе Министерства образования и науки Забайкальского края уточнили, что речь идет именно о детском саде № 73.

Сразу скажу, что речь идёт только о детском саде № 73. В настоящее время учредитель детского сада — комитет образования Читы — проводит служебную проверку, — добавили в ведомстве в комментарии NEWS.ru.

Ранее выпускникам школы № 22 в Серове выдали грамоты об окончании школы с гербом и флагом Украины. Их удостоились учащиеся 11 «А» класса. Сообщалось, что изготовлением грамот занималась классная руководительница.