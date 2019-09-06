В день выборов в Мосгордуму было зафиксировано около 500 обращений за медицинской помощью на избирательных участках.
Об этом рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. По его словам, большинству пострадавших помощь была оказана на месте.
Тем не менее порядка десяти москвичей пришлось госпитализировать из-за обострения хронических заболеваний, — отметил источник.
В основном за помощью обращались пожилые люди.
Ранее стало известно о смерти гражданина на избирательном участке. Россиянин скончался в селе Луговское Курганской области, писал News.ru.