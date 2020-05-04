Депутат Затулин не смог оспорить запрет на въезд в Эстонию

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин, которому до конца марта 2023 года запрещено въезжать в Эстонию, не смог добиться отмены решения в суде, так как опоздал с подачей жалобы.
Политику запрещён въезд в страну с 28 марта 2018 года. Постановление МВД он обжаловал ровно через год в Таллиннском районном суде. В исковом заявлении Затулин также просил удалить отметку о запрете из государственного реестра данных.
В своём ответе МВД попросило суд отклонить жалобу в связи с истечением исковой давности. Административный суд поддержал ведомство, а позднее и Таллиннский окружной суд Депутат не подал кассацию в Госсуд и через месяц и решение вступило в законную силу.
В настоящее Затулин рассматривает возможность подать на эстонское государство жалобу в Европейский суд по правам человека,
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