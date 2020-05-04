Общество

Депутат Затулин не смог оспорить запрет на въезд в Эстонию

09:14, 04 мая 2020
Константин Затулин Константин Затулин Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин, которому до конца марта 2023 года запрещено въезжать в Эстонию, не смог добиться отмены решения в суде, так как опоздал с подачей жалобы.

Политику запрещён въезд в страну с 28 марта 2018 года. Постановление МВД он обжаловал ровно через год в Таллиннском районном суде. В исковом заявлении Затулин также просил удалить отметку о запрете из государственного реестра данных.

В своём ответе МВД попросило суд отклонить жалобу в связи с истечением исковой давности. Административный суд поддержал ведомство, а позднее и Таллиннский окружной суд Депутат не подал кассацию в Госсуд и через месяц и решение вступило в законную силу.

В настоящее Затулин рассматривает возможность подать на эстонское государство жалобу в Европейский суд по правам человека, передаёт ERR.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях