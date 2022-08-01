Депутат ответила на вопрос о дефиците школьной формы в РФ на фоне санкций Депутат Буцкая: в России не будет проблем с поставкам школьной формы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России уже научились делать качественную школьную форму, соответствующую всем стандартам, поэтому нехватки этого товара на рынке на фоне санкций ожидать не стоит, заявила первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Она добавила в разговоре с «Парламентской газетой», что некоторые «любимые» производители ушли с российского рынка, однако им на замену уже пришли отечественные бизнесмены.

Уже все хорошо узнали, какие должны быть ГОСТы, что ткань должна «дышать», не скатываться... Там очень много было моментов, но при этом наши компании научились делать очень качественную хорошую форму. Некоторые любимые марки ушли, но мы видим, как на их смену приходят другие, кстати говоря, более доступные, — заверила Буцкая.

В 2021 году аналитики подсчитали среднюю стоимость необходимых для школы предметов и назвали общую сумму, необходимую для сборов первоклассника к 1 сентября. Новую школьную форму, рюкзак, кроссовки, сменную обувь и спортивную одежду родители могли приобрести по среднему чеку в 7700 рублей.

При этом 15 июля в России объявили конкурс эскизов школьной формы для учеников младших классов. Как рассказала исполнительный директор Российского движения школьников (РДШ) Марина Мокшина, лучшие модели одежды будут рекомендовать всем школам страны. При этом в движении не намерены делать новую форму обязательной.