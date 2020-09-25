Депутат Госдумы положительно оценил рекомендации для пожилых москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин руководствуется информацией, полученной от серьёзных экспертов, специалистов в области вирусологии, инфекционистов, эпидемиологов, держащих главу мегаполиса в курсе событий 24 часа в сутки. Так что рекомендация жителям столицы старше 65 лет и гражданам с хроническими недугами оставаться дома из-за роста заболеваемости COVID-19 является правильной мерой, заявил зампред комитета Госдумы РФ по охране здоровья Николай Говорин.
Парламентарий отметил, что старики тяжелее переносят коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19), так что подобные инициативы можно считать разумными. Он также подчеркнул, что обращение к людям направлено на предупреждение более серьёзных осложнений,
В Москве будут строже следить за соблюдением масочного и перчаточного режима в общественном транспорте и в общественных местах. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своём микроблоге. По его словам, благодаря слаженным действиям городу удастся избежать возвращения к жёстким ограничительным мерам.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия не подвержена второй волне коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). В стране продолжается первая, заявили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Накануне директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович рассказала, что для оценки волны заражений коронавирусом следует исходить из соотношения между числом заболевших и выздоровевших. Она добавила, что второй волной неправильно называть осенний рост числа заразившихся COVID-19.
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