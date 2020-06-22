«Деньги закончились»: в Сети высмеяли слова Габунии о Путине

Пользователи Twitter с иронией отреагировали на слова грузинского журналиста Георгия Габунии, который в очередной раз оскорбил президента России Владимира Путина.
Ранее в эфире телеканала Mtavari Arkhi Габуния неожиданно перешёл на русский язык и грубо обратился к российскому лидеру. Новое высказывание телеведущего может быть связано с недавним задержанием россиянина за якобы поддельные документы, но в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства. Директор оппозиционной телекомпании Mtavari Arkhi Ника Гварамия заявил, что убить планировали Габунию и подготовил заказное убийство якобы сам глава Чечни Рамзан Кадыров.
Юзеры посчитали, что Габуния просто отрабатывает деньги, которые присылают ему из-за рубежа.
Похоже, деньги закончились... Немного же ему хозяева из-за океана платят, — написала @mlv_49.
Некоторые комментаторы заметили, что такие заявления делают только обиженные люди.
Это от бессилия. Обычно так поступают проигравшие. Ни гнева, ни гордости, ни ненависти. Просто брезгливость, — отметил @Mishkays.
Оклады отрабатывает, — заключил @kuprienkovg.
Остальные добавили, что Габуния не отличается умом или талантом, поэтому привлекает к себе внимание таким способом.
Габуния 7 июля 2019 года в своей авторской программе P.S. обматерил Путина. Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили. При этом российский президент высказался против того, чтобы возбуждать уголовное дело в отношении грузинского журналиста, а также выступил против введения экономических санкций в отношении Грузии.
Как писал NEWS.ru, глава телеканала Паата Салия рассказал, что Георгий Габуния, глава информационной службы и ещё несколько ведущих сотрудников уволены из грузинской компании «Рустави 2», писал NEWS.ru.
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