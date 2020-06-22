«Деньги закончились»: в Сети высмеяли слова Габунии о Путине

https://static.news.ru/photo/0bcefcbc-b4bc-11ea-b625-fa163e074e61_660.jpg Фото: rustavi2.ge

Пользователи Twitter с иронией отреагировали на слова грузинского журналиста Георгия Габунии, который в очередной раз оскорбил президента России Владимира Путина.

Ранее в эфире телеканала Mtavari Arkhi Габуния неожиданно перешёл на русский язык и грубо обратился к российскому лидеру. Новое высказывание телеведущего может быть связано с недавним задержанием россиянина за якобы поддельные документы, но в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства. Директор оппозиционной телекомпании Mtavari Arkhi Ника Гварамия заявил, что убить планировали Габунию и подготовил заказное убийство якобы сам глава Чечни Рамзан Кадыров.

Юзеры посчитали, что Габуния просто отрабатывает деньги, которые присылают ему из-за рубежа.

Похоже, деньги закончились... Немного же ему хозяева из-за океана платят, — написала @mlv_49.

Некоторые комментаторы заметили, что такие заявления делают только обиженные люди.

Это от бессилия. Обычно так поступают проигравшие. Ни гнева, ни гордости, ни ненависти. Просто брезгливость, — отметил @Mishkays.

Оклады отрабатывает, — заключил @kuprienkovg.

Остальные добавили, что Габуния не отличается умом или талантом, поэтому привлекает к себе внимание таким способом.

Габуния 7 июля 2019 года в своей авторской программе P.S. обматерил Путина. Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили. При этом российский президент высказался против того, чтобы возбуждать уголовное дело в отношении грузинского журналиста, а также выступил против введения экономических санкций в отношении Грузии.

Как писал NEWS.ru, глава телеканала Паата Салия рассказал, что Георгий Габуния, глава информационной службы и ещё несколько ведущих сотрудников уволены из грузинской компании «Рустави 2», писал NEWS.ru.