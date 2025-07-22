Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 06:00

День дачника 23 июля: как отметить праздник с вдохновением

День дачника 23 июля: как отметить праздник с вдохновением День дачника 23 июля: как отметить праздник с вдохновением Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

День дачника — настоящий праздник всех, кто с весны до осени спешит за город: к грядкам, шашлыкам или просто тишине за чаем на веранде. Хотя этот день пока не имеет официального статуса, для миллионов россиян он символизирует любовь к загородной жизни. Узнаем, как провести день дачника в 2025 году с пользой, вдохновением и радостью!

История праздника: почему отмечают день дачника

Когда отмечается праздник день дачника? Ежегодно 23 июля — в разгар летнего сезона, когда урожай уже зреет, а дачные хлопоты в самом разгаре. Точное происхождение даты неизвестно, но ее связывают с серединой лета — временем, когда труд на участке сочетается с отдыхом.

Дача — явление глубоко национальное. Его корни уходят в XVIII век: император Петр I выдавал приближенным участки под Петербургом, чтобы те не уезжали далеко от двора. Тогда дачи были привилегией элиты — местами отдыха, а не труда. В советскую эпоху все изменилось: «шесть соток» стали местом, где горожане выращивали овощи и фрукты. Сегодня день дачника объединяет обе ипостаси: для одних это огородничество, для других — релакс в шезлонге, а для третьих — удаленная работа среди природы.

Лучшие идеи для отдыха на даче: от пикника до вечеринки

День дачника в 2025 году — повод отложить лопаты и насладиться загородным раем. Вот как сделать его незабываемым.

  • Встретьте рассвет, пройдитесь босиком по траве, соберите свежие ягоды для завтрака. Такой ритуал — дань уважения к себе и природе.

  • Накройте стол на веранде или под яблоней. Главное блюдо — овощи с грядки, малосольные огурцы, ягодный морс. Добавьте игры: бадминтон, крокет или запуск воздушных змеев.

  • В духе народных гуляний устройте праздник для всего дачного кооператива: шашлыки, гитара у костра, конкурс на лучший пирог. Обмен урожаем или саженцами может стать теплой традицией.

    История праздника: почему отмечают день дачника История праздника: почему отмечают день дачника Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Если встретить день дачника в России вышли в город, устройте пикник в ближайшем лесу или парке. Сплетите венки из полевых цветов, сделайте фотосессию с корзинкой ягод — пусть дух праздника будет с вами везде.

Как украсить дачный участок без лишних затрат

Даже скромный участок можно преобразить, используя подручные материалы.

  • Палеты — ваш лучший друг. Соберите из них лаундж-зону с диваном и столиком. Покрасьте в яркие цвета, добавьте матрасы и подушки — готово место для вечерних посиделок.

  • Выложите тропинки галькой, битым камнем или кирпичом. Чтобы гравий не рассыпался, оформите края бортиками из досок или вкопанных бутылок.

  • Прикрепите к забору палету, засыпьте грунтом и высадите цветы или зелень. Такой «живой экран» скроет неприглядный сарай и сэкономит место.

  • Расставьте одинаковые вазоны у входа, разбейте клумбы-близнецы по сторонам дорожки. Небольшие акценты упорядочивают пространство без переплат.

  • Развесьте на деревьях гирлянды, поставьте вдоль тропинок фонарики на солнечных батареях. Вечером сад превратится в сказку.

    Лучшие идеи для отдыха на даче: от пикника до вечеринки Лучшие идеи для отдыха на даче: от пикника до вечеринки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полезные лайфхаки для комфортной дачной жизни

Несколько неочевидных и полезных советов для дачников.

  • Фильтр для воды из бутылки. Разрежьте пластиковую бутыль на 3 части, вставьте картридж от фильтра — получите портативную систему для очистки дождевой воды.

  • Тапочки для грязной обуви. Сшейте тканевые «галоши» с резиновой подошвой. Надевайте их поверх обуви, забегая в дом с огорода, — пол останется чистым.

  • Умный полив. Вкопайте рядом с растениями пластиковые бутылки с отверстиями. Наливая воду в горлышко, вы обеспечите точечный полив корней без лейки.

  • Натуральные удобрения. Банановую кожуру залейте водой — через 2 дня используйте жидкость для подкормки цветов. Кофейная гуща и чайная заварка обогатят почву азотом.

  • Апгрейд инструментов. Покрасьте черенки лопат и грабель в яркий цвет. Проделайте в ручках отверстия, проденьте шнурки — теперь их удобно хранить на крючках.

День дачника в России — 2025 — прекрасный праздник. Украсьте стол свежими огурцами с грядки, позовите соседей на пироги, запустите в небо фонарики... И пусть ваш участок, даже скромный, станет местом силы.

какойсегодняпраздник
праздники сегодня
день
дача
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область
Россиянам ответили, кому достается автомобиль при разводе
В Госдуме назвали способ защититься от нового вида мошенничества
День дачника 23 июля: как отметить праздник с вдохновением
Жители Запорожской области могут оказаться в зоне боев из-за Киева
Режим чрезвычайной ситуации введен в одном из городов КБР
Быстрая домашняя выпечка: пирог с яйцом и капустой
Известной русскоязычной певице могут запретить въезд в РФ
Россиянам рассказали, как не потерять квартиру при разводе
В Госдуме рассказали о важной для России постановке в Большом театре
В Раде объяснили, как Запад реализует на Украине «ненужное старье»
Как выбрать лазерный уровень: простой гид для новичков и профи
В двух российских аэропортах временно не летают самолеты
В Израиле посчитали призыв к прекращению огня на территории Газы вредным
Стало известно, почему ВСУ не переходят в наступление
Российские карты UnionPay одного известного банка не работают в ЕС
Перечислены фразы, по которым дети могут распознать мошенников
Россиянам раскрыли, отменят ли ЖКУ-льготы из-за повышения тарифов
Врач раскрыла, как правильно хранить фрукты и ягоды на самом деле
Одно из государств ЕС увеличит закупки российского газа
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада
Общество

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.