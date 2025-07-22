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22 июля 2025 в 10:32

Россиянам отказали в приглашениях на чемпионат Европы по маунтинбайку

Фото: Andrey Pronin/ZUMAPRESS.com.Global Look Press

Организаторы не стали отправлять россиянам официальные приглашения на чемпионат Европы по маунтинбайку в Португалии, сообщил ТАСС главный тренер российской сборной по этому виду спорта Николай Крутилин. По его словам, из-за этого велосипедистка Элина Семенова будет вынуждена пропустить соревнования.

На соревнованиях выступят Татьяна Сайтарова (элита), Ярослав Шведов (до 23 лет), а также юниоры Вадим Гвоздарев и Егор Титов. У юниорки Элины Семеновой, к сожалению, нет визы, Кристина Ильина готовится в России, планируем, что она примет участие в чемпионате мира, — сказал Крутилин.

Тренер уточнил, что «ситуация немного поменялась» и организаторы согласились допустить россиян до соревнований. Но необходимых для получения шенгенских виз приглашений они прислать не обещали. Поэтому из заявленных российских спортсменов в соревнованиях примут участие только те, кто уже имеет визы.

Чемпионат Европы пройдет в Мелгасу с 23 по 27 июля. На соревнованиях разыграют медали среди взрослых спортсменов, молодежи (до 23 лет) и юниоров. Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.

Ранее пловец Денис Адеев рассказал, что участники ЧМ в Сингапуре не понимают, почему россияне выступают под нейтральным флагом. По его словам, отношение к российским спортсменам на соревнованиях очень позитивное.

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