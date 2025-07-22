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22 июля 2025 в 10:51

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции

Более 30 российских туристов попали в ДТП с автобусом в районе Сиде в Турции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В курортном районе Сиде (провинция Анталья в Турции) произошло ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Российского союза туриндустрии. В салоне находились 33 туриста, они не получили серьезных травм. Один пассажир был доставлен в медицинское учреждение для обследования в профилактических целях.

Автобус, направлялся из аэропорта Антальи в Сиде, вез туристов в их отели. В салоне находились 33 туриста из России. Серьезных травм ни у кого нет. Один человек обратился за медицинской помощью и был оперативно доставлен в больницу для проведения обследования и необходимых процедур. Остальных туристов доставили в отели, — сказали в РСТ.

По данным источника, транспортное средство совершило наезд на дорожное ограждение. Все пострадавшие были оперативно размещены в отелях. Туроператоры обеспечивают необходимую поддержку застрахованным клиентам. Местные правоохранительные органы выясняют причины происшествия.

Ранее российские туристы оказались без электричества из-за мощного тропического шторма, который бушует в Таиланде. По словам россиян, ветер сносит крыши с вилл и остановок, ломает деревья и рекламные щиты. На фоне непогоды закрыты все местные пляжи и заведения.

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