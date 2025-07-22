В Госдуме оценили вероятность безработицы в России

В настоящее время в России по-прежнему сохраняется достаточно низкая безработиц, сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, которые приводит «Москва 24», в стране остается высокая потребность в кадрах, несмотря на замедление развития экономики, о котором говорит Центробанк.

Безусловно, такие специалисты, как, например, айтишники или работники кредитно-финансовых структур, сегодня часто остаются невостребованными. Но вместе с тем найти сегодня работу – это не проблема, – отметила она.

По информации парламентария, статистика демонстрирует, что количество доступных вакансий в два раза больше, чем число людей, активно ищущих работу. Также депутат отметила, что в настоящее время освоение новых навыков и получение дополнительного профессионального образования стало гораздо более доступным.

Ранее Минтруд РФ сообщил, что информация о планах привлечь в Россию миллион мигрантов из Индии не соответствуют действительности. В ведомстве подчеркнули, что в 2025 году установленная квота на индийских трудовых мигрантов составляет 71 817 человек.