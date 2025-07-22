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22 июля 2025 в 10:45

В Госдуме назвали вероятные темы третьего раунда переговоров с Украиной

Депутат Колесник: третий раунд переговоров может привести к обмену пленными

Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Третий раунд переговоров РФ с Украиной может привести к обмену военнопленными, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, сам факт продолжения диалога — это положительный шаг, хотя существенные вопросы мира в ближайшее время вряд ли будут решены.

Сам факт переговоров РФ с Украиной — уже хорошо. Хоть и небольшой, но шаг в сторону перемирия. Я не думаю, что на третьем раунде переговоров РФ и Украина обсудят вопросы прекращения боевых действий. Нас не устраивает перемирие, а устраивает твердый мир, гарантированный третьими странами. [Возможно на предстоящиз переговорах обсудят] обмен военнопленными. Не знаю, в каких пропорциях, но возвращение наших ребят домой — тоже очень хорошо. Хоть какой-то диалог пошел, — высказался Колесник.

Он считает, что первые два раунда переговоров были малопродуктивными, но все же позволили освободить часть плененных воинов. По его мнению, для достижения прочного мира потребуется еще множество встреч.

Первый раунд переговоров РФ и Украины — вообще ни о чем. Второй — обменяли пленных. Посмотрим на третий, но вряд ли на нем решат вопросы мира, которые ставит президент России. Требуется ни один раунд, чтобы прийти к общему знаменателю. Предстоит очень трудная работа. Очень тяжело вести переговоры, когда у каждой страны свои понимания о мире. Происходит постепенное принуждение [Украины] к миру, — резюмировал Колесник.

Ранее британский геополитический аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский изменил свое отношение к переговорам в Стамбуле под влиянием Вашингтона. По его словам, украинский лидер изначально не верил в этот формат, но ухудшение ситуации на фронте и неопределенность с поставками оружия вынудили его подчиниться требованиям США.

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