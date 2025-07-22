Стала известна судьба растерзавшего туристку на Камчатке медведя

Медведя, напавшего на отдыхавшую на Камчатке туристку из Саратова, застрелили охотники, сообщает ИА «Камчатское время» со ссылкой на краевое министерство лесного и охотничьего хозяйства. По данным ведомства, хищник вернулся на место происшествия, где его уже поджидали.

Позже было установлено, что медведю около 15 лет. Состояние его зубов и внешний вид свидетельствовали о болезни. Специалисты уверены, что хищник напал на человека, так как был не в состоянии добывать еду.

Тем временем министр здравоохранения региона Олег Мельников рассказал, что в состоянии 43-летней туристки появилась положительная динамика. При этом врачи все еще оценивают травмы женщины как тяжелые — у нее множественные обширные укушенные и рваные раны, а также перелом.

Ранее стало известно, что дикая лиса ворвалась в детский лагерь «Морской» в Крыму и покусала пятерых несовершеннолетних и одного вожатого. Дети спали в открытых палатках. На следующий день пострадавших доставили в больницу, где им сделали прививки от бешенства.