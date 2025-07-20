Дикое животное ворвалось в детский лагерь в российском регионе Дикая лиса напала на детей в крымском лагере

Дикая лиса ворвалась в детский лагерь «Морской» в Крыму и покусала пятерых несовершеннолетних и одного вожатого, сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на источники. На следующий день пострадавших доставили в больницу, где им сделали прививки от бешенства.

Уточняется, что дети спали в палатках по три-четыре человека. Они не закрывали до конца свои «убежища» из-за жары, поэтому туда пробралась лиса.

В Ялтинском многопрофильном медицинском центре ФМБА у детей диагностировали укусы ног, лиц и бровей. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Тем временем следователи возбудили уголовное дело после отравления отдыхающих и сотрудников детского лагеря «Орленок» в Пугачевском районе Саратовской области. С признаками острой кишечной инфекции в медицинское учреждение обратились семь несовершеннолетних и двое работников лагеря.

До этого на острове Ольхон в детском лагере произошла стрельба, которую устроили взрослые. По данным уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области Татьяны Афанасьевой, конфликт двоих мужчин начался из-за вожатой.