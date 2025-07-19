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19 июля 2025 в 06:10

Стали известны изменения в состоянии пострадавшей от медведя туристки

Состояние пострадавшей от медведя на Камчатке туристки улучшилось

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В состоянии туристки из Саратова, которая подверглась нападению медведя на Камчатке, появилась положительная динамика, сообщил министр здравоохранения региона Олег Мельников в Telegram-канале ведомства. По его словам, при этом врачи все еще оценивают травмы женщины как тяжелые.

Состояние туристки из Саратова, на которую в ночь на 18 июля напал медведь в палаточном лагере в районе Мутновской сопки, медики оценивают как тяжелое, но за ночь появилась положительная динамика, — указал министр.

Главный врач Елизовской районной больницы Варгам Даллакян уточнил, что пациентка пришла в сознание после медикаментозного сна. Ее также удалось перевезти в краевую больницу.

Ранее на Камчатке в Елизовском районе медведь напал на 43-летнюю туристку из Саратова, инцидент случился в районе Мутновской геоэлектростанции, когда женщина спала в палатке. Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии, у нее остались множественные обширные укушенные и рваные раны, а также перелом.

До этого в Соболевском районе Камчатки ввели комендантский час для детей и пешеходов из-за участившихся случаев выхода медведей к людям. Теперь находиться на улице после 20:00 не рекомендуется.

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