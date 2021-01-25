Дело против Навального призывают завести в Крыму из-за молодёжи

https://static.news.ru/photo/a59582b4-5f4b-11eb-b506-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предлагает возбудить уголовное дело против блогера Алексея Навального за использование молодёжи в политических акциях. По мнению депутата, нынешнее молодое поколение достаточно сильно подвержено «всяким лозунгам и технологиям», которые отработаны во многих странах мира.

Цель таких «технологов» — под любым предлогом вывести и, прикрываясь детьми, спровоцировать полицию, уверен политик. И под предлогом того, что силовики, мол, избили детей, вывести на улицы уже и взрослых, приводит мнение депутата РИА Новости.

Эта политтехнология уже отработана, в том числе, и на украинском майдане, считает Шеремет.

Призываю правоохранительные органы возбудить уголовное дело и дать оценку призывам Навального к несовершеннолетним выйти на политические акции, — заявил политик.

Несогласованные акции протеста прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Выходить на них призывали сторонники Алексея Навального. И это всё, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны МВД и Генпрокуратуры об ответственности за участие в таких запрещённых законом мероприятиях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о позиции ведомства из-за публикаций посольства США предупреждения для американцев, где отражены маршруты акций протеста 23 января. По её словам, таким образом американские дипломаты не информировали, а давали инструкцию активистам.