Дела в отношении админа «Омбудсмена полиции» передали в СКР

https://static.news.ru/photo/1490c8d0-a576-11ea-af1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовные дела, возбуждённые в отношении создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, переданы в главк СКР по Москве.

По словам следователя, четыре дела Воронцова переданы из ГСУ ГУ МВД по Москве для дальнейшего проведения предварительного расследования в ГСУ СК России по Москве, — сообщил ТАСС адвокат Сергей Бадамшин.

Причины передачи дел юрист не уточнил.

В отношении Воронцова возбуждены четыре дела: два — за вымогательство, одно — за распространение порнографии и ещё одно — за оскорбление власти. В настоящее время он находится под арестом.

Ранее NEWS.ru писал, что журналист «Новой газеты» Илья Азар был задержан в центре Москвы за пикет в поддержку Воронцова, а затем арестован на 15 суток. Коллеги Азара устроили пикет у здания ГУВД столицы в его поддержку и также были задержаны.