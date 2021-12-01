Озвучены антиковидные требования к Деду Морозу и Снегурочке

Озвучены антиковидные требования к Деду Морозу и СнегурочкеОрганизатор съезда Дедов Морозов и Снегурочек перечислила средства защиты актёров
Все актёры, изоборажающие Деда Мороза и Снегурочку в этом году, будут вакцинированы от COVID-19 и носить средства защиты. Об этом заявила NEWS.ru организатор Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек Зинаида Моор.
На руках у Деда Мороза будут по традиции перчатки, а густая длинная борода заменяет медицинскую маску. Снегурочки же все будут в масках… И все они будут в этом году привитые. Никто не возьмёт на себя смелость выпустить невакцинированного Деда Мороза, — заявила она.
Все артисты понимают специфику ситуации и антипрививочников среди быть не может, поскольку клиенты - семьи, порою многодетные.
Кто не хочет вакцинироваться, тот не пойдёт работать, — резюмировала Моор.
Она добавила, что традиционный XIV Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек в Ханты-Мансийске в этом году пройдёт с онлайн-конкурсами. Торжественного открытия также не будет.
Ранее главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что не может рекомендовать Дедам Морозам быть в масках, поскольку борода рот и нос не закрывает. По его мненгию, это уже будет совсем смешно.