«Относительно безопасно»: вирусолог о поздравлении привитых Снегурочек дома

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин считает, что жизнь должна вернуться в нормальное русло после того, как удастся победить пандемию COVID-19. Об этом глава государства заявил на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот, проходившей в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Он добавил, что без налаживания сотрудничества решить эту и другие проблемы не получится.

Ну когда-нибудь эта зараза должна нас оставить, когда-то мы её должны победить, жизнь должна вернуться в нормальное русло, — сказал Путин. По его словам, «коварная инфекция далеко не побеждена» и...