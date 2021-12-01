«Относительно безопасно»: вирусолог о поздравлении привитых Снегурочек дома

Родители могут приглашать домой для своих детей Дедов Морозов и Снегурочек, но они обязательно должны быть привитыми от коронавирусной инфекции. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Снегурочки должны быть все обязательно привитые. Если они будут привитые, я не исключаю, что это может быть относительно безопасно. Я думаю, что на этот счёт санитарно-эпидемиологические власти дадут свои указания. <...> Я бы сказал, что они (Снегурочки и Деды Морозы. — NEWS.ru) должны быть в масках, поскольку борода рот и нос не закрывает. Но это уже совсем смешно, — сказал Альтштейн.
Ранее областное управление Роспотребнадзора порекомендовало властям Вологодской области запретить группам детей въезжать на родину Деда Мороза в Великоустюгский район из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки. На его вотчину смогут попасть лишь совершеннолетние туристы при наличии сертификата с QR-кодом о вакцинации или перенесённом заболевании. Приехать к Деду Морозу также смогут посетители и с отрицательным ПЦР-тестом. На территории необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.