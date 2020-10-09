Дату выхода РФ на плато по COVID-19 назвали в Госдуме

Замглавы комитета ГД по охране здоровья, доктор медицинских наук Николай Говорин спрогнозировал дату выхода России на плато по коронавирусу. Это произойдёт через месяц, считает врач.
Рост заболеваемости так и будет продолжаться, скачки с тенденцией к увеличению могут наблюдаться и дальше. И только после этого страна выйдет на плато.
По моим прогнозам, это произойдет ближе к ноябрю, а потом начнется спад. Но спад, скорее всего, не будет резким, — предупредил депутат в интервью «Парламентской газете».
Резкий рост заболеваемости на сегодня врач связал с началом учебного года. Чтобы не допустить его дальнейшего распространения, нужно всего лишь придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора.
Говорин считает, что в этот раз всё обойдётся без самоизоляции и пропускного режима. Следующий всплеск коронавируса начнётся, по прогнозам медика, в конце зимы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что больные, которые случайно узнали, что они переболели или болеют коронавирусом, описали симптомы заболевания. Так называемые бессимптомники даже в острой фазе не испытывали кашля, насморка, высокой температуры.