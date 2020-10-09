Дату выхода РФ на плато по COVID-19 назвали в Госдуме

https://static.news.ru/photo/3914b914-0a9d-11eb-806c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Замглавы комитета ГД по охране здоровья, доктор медицинских наук Николай Говорин спрогнозировал дату выхода России на плато по коронавирусу. Это произойдёт через месяц, считает врач.

Рост заболеваемости так и будет продолжаться, скачки с тенденцией к увеличению могут наблюдаться и дальше. И только после этого страна выйдет на плато.

По моим прогнозам, это произойдет ближе к ноябрю, а потом начнется спад. Но спад, скорее всего, не будет резким, — предупредил депутат в интервью «Парламентской газете».

Резкий рост заболеваемости на сегодня врач связал с началом учебного года. Чтобы не допустить его дальнейшего распространения, нужно всего лишь придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора.

Говорин считает, что в этот раз всё обойдётся без самоизоляции и пропускного режима. Следующий всплеск коронавируса начнётся, по прогнозам медика, в конце зимы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что больные, которые случайно узнали, что они переболели или болеют коронавирусом, описали симптомы заболевания. Так называемые бессимптомники даже в острой фазе не испытывали кашля, насморка, высокой температуры.