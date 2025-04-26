Данила Козловский выступит в России при полном солд-ауте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Данила Козловский

Российский актер театра и кино Данила Козловский возвращается в РФ и впервые за три года выступит с полным солд-аутом, рассказали авторы Telegram-канала SHOT. За полуторачасовой моноспектакль артист получит до 3,5 млн рублей.

Моноспектакль «Фрэнк» пройдет 20 июня на сцене Театра эстрады впервые для российской публики. Как рассказал канал, все билеты уже распроданы, места на спектакль раскупили меньше чем за сутки. Отмечалось, что это произошло после того, как Козловский подтвердил свою поездку в Москву.

Стоимость билетов на спектакль варьировалась от 2,5 тыс. до 10 тысяч рублей. В зале всего 952 посадочных места. Таким образом, Козловский получит около 3,5 млн. Козловский уже выступал с моноспектаклем «Фрэнк» в Европе в прошлом году.

Выступление в РФ будет не единственным, первый спектакль артист отыграет 3 мая. Билетов в продаже не будет — по словам Козловского, мероприятие он проведет за свой счет для родных, близких и благотворительных фондов.

Ранее сообщалось, что Козловский давно не выступал в России на фоне конфликта с руководителем Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным. Он обвинял артиста в дискредитации армии РФ и экстремизме.