Далай-лама объяснил, зачем нужна религия

https://static.news.ru/photo/8a7d6fd0-d663-11ea-97d2-fa163e074e61_660.jpg Далай-лама Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Далай-лама XIV заявил, что «религиозные учения предназначены для того, чтобы помогать людям справиться с жизненными трудностями».

По его словам, христианство, иудаизм, ислам и буддизм утверждают, что любовь и сострадание необходимы по отношению к другим людям.

Я называю эти учения человеческими. Любовь и забота важна для человека с самых малых лет, поэтому они, естественно, присутствуют в людях. Люди социальны, и чтобы выжить, они естественным образом должны чувствовать любовь и привязанность к своему сообществу, — объяснил далай-лама во время трёхдневного семинара для тибетской молодёжи.

Он подчеркнул, что любовь и сострадание к ближним необходимы людям. Эти качества пропагандируются главными мировыми религиями.

Далай-лама родился в 1935 году в тибетской деревне на территории Китайской Республики и бежал в Индию в начале 1959 года после неудавшегося восстания против китайского правления. В 1989 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира. Нобелевский комитет отметил постоянное противодействие далай-ламы применению насилия в борьбе за освобождение Тибета от китайской оккупации. Пекин считает далай-ламу опасным сепаратистом.

Как ранее писал NEWS.ru, лидер тибетских буддистов отметит свой 85-й день рождения. Как писал NEWS.ru, по этому случаю далай-лама выпустит музыкальный альбом Inner World, на котором исполнит классические мантры под музыку в стиле нью-эйдж. 11 июня вышел первый сингл с альбома — Compassion.