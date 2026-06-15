Цветет, как гортензия, розовыми и белыми облаками: посадите в углу сада, и он вымахает к августу

Цветет, как гортензия, розовыми и белыми облаками: посадите в углу сада, и он вымахает к августу

Это растение дачники незаслуженно обходят стороной, хотя ухода оно требует меньше, чем любая роза.

Посконник — это мощный многолетник с прямостоячими стеблями, который за сезон вырастает от одного до двух метров, образуя «кусты», не требующие подвязки. Его крупные соцветия — розовые, пурпурные или белые — собраны в пушистые шапки (до 13 см в диаметре) и напоминают цветущую сирень или гортензию.

Цветение начинается в конце июля и продолжается до октября, а когда лепестки опадают, соцветия становятся серебристо-белыми, сохраняя декоративность до самой зимы.

Посконник абсолютно неприхотлив: он растет и на солнце, и в полутени, нетребователен к почвам, засухоустойчив и практически не поражается вредителями и болезнями. Полив нужен только в сильную жару, а подкормки достаточно трех раз за сезон. Его мощная корневая система живет на одном месте до 10 лет и не требует пересадки, а размножается он семенами или делением куста.

Ранее был назван цветок-скороход: бросьте семечко под забор — к июлю вырастет цветущая стена.