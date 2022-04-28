Cуд оштрафовал Twitter за посты со свастикой и коктейлем Молотова

Фото Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Мировой суд в Москве оштрафовал Twitter на 3 млн рублей за ряд публикаций, в том числе с изображением свастики и инструкции по изготовлению коктейля Молотова, сообщает ТАСС. По словам судьи, поводом послужил протокол об административном правонарушении, составленный Роскомнадзором.

Суд постановил признать компанию Twitter виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещённой в РФ информации) и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей, — огласил решение судья.

Поводом для разбирательства стал отказ администрации Twitter исполнить решения судов Новосибирской области и Чеченской Республики об удалении ряда публикаций. В одной из них была изображена свастика и содержался лозунг, приравнивающий россиян к фашистам, а другая содержала ссылку на инструкцию по изготовлению бутылок с горючей смесью. Представитель Twitter Олег Володин требовал прекратить дело об административном правонарушении, заявив, что записи соцсети недоступны в России в связи с блокировкой Роскомнадзора. Однако суд отверг этот довод.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Twitter прекращает распространять новости сразу 15 белорусских государственных СМИ, включая крупнейший в стране информационный ресурс БелТА. Ограничения коснутся и постов руководителей данных изданий, публикуемых в соцсети. Twitter также вводит маркировку сообщений государственных СМИ Белоруссии. К учётным записям и твитам добавятся соответствующие ярлыки.

Роскомнадзор заблокировал Twitter в России 4 марта. Основной причиной называется распространение площадкой недостоверной «общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине». Доступ к ресурсу ограничен на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля.