https://static.news.ru/photo/bd425816-4858-11ea-b26c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданка России, которую эвакуировали из китайского города Ухань, подробно рассказала о возвращении домой в своём Instagram-аккаунте.

Что такое военный самолёт? Вы сидите очень тесно друг к друг. В самолёте четыре ряда, и вдоль рядов размещаются люди. В таком положении мы летели на протяжении 13 часов. Очень долго, — пожаловалась девушка.

Эвакуированная поделилась впечатлениями и о самолёте, на котором она вернулась в Россию. По словам девушки, на борту было очень холодно. Также вместо туалетов было ведро.

Во время перелёта всем пассажирам регулярно измеряли температуру и меняли медицинские маски. Многие люди до сих пор не получили свой багаж, так как он проходит санитарную обработку, добавила она.

О планах по эвакуации российских граждан сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Силы ВКС должны доставить на территорию России 133 человека. Однако им удалось вернуть более 140.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты Министерства обороны Российской Федерации пройдут комплексное медицинское обследование после проведения эвакуации граждан РФ из китайского города Ухань.