Что такое Рунет, сколько сайтов и кто им управляет: инфографика 7 апреля отмечается День российского сегмента интернета — в этот день был зарегистрирован домен .ru

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премия Рунета

Почти 30 лет назад, 7 апреля 1994 года, международный сетевой центр InterNIC создал во Всемирной паутине национальный домен верхнего уровня .ru. С тех пор в этот день ежегодно отмечается День Рунета. Что представляет собой российский и, говоря более широко, русскоязычный сегмент интернета — в материале-инфографике NEWS.ru.

Что такое Рунет

На самом деле до апреля 1994 года российский сегмент интернета уже существовал в зоне .su — этот домен был образован ещё в 1990 году и относится к СССР. Изначально домен .ru задумывался как его преемник, и регистрация сайтов в зоне .su была приостановлена с 1994 года, но в 2002-м она возобновилась. Помимо .ru и .su в российском сегменте интернета действуют домены «.рф», «.рус», «.дети», «.москва» и .moscow.

Толкование термина «Рунет» разнообразно. Одни относят к нему все русскоязычные и российско-ориентированные сайты во всех доменах интернета. Другие — только серверы в связанных с Россией доменах. Некоторые включают сюда и используемые в странах постсоветского пространства и нередко двуязычные сайты с расширениями .am, .az, .by, .ge, .kg, .kz, .md, .ua, «.укр», .uz и другими. Кто-то строго классифицирует его как только зону .ru. Федеральная антимонопольная служба в 2018 году отнесла к Рунету сайты, зарегистрированные лишь в трёх доменных зонах — .ru, .su и «.рф».

Фото: Lidia Maria Veles/NEWS.ru

Как слово «Рунет» закрепилось в речи

Слово «Рунет» вошло в употребление в конце 1990-х. Изначально этот термин весной 1997 года придумал известный в то время русскоязычный блогер из Израиля Раффи Асланбеков. В 2001 году слово «Рунет» в значении «российский интернет» вошло в российский орфографический словарь РАН — основной словарь государственного языкового портала «Грамота.ру». В 2005 году слово «Рунет» вошло в орфографический словарь Дитмара Розенталя.

Сколько сайтов в Рунете

По состоянию на апрель 2023 года в официальном Рунете было зарегистрировано боле 5 млн доменов второго уровня (то есть названий сайтов): 4,9 млн в зоне .ru, более 106 тысяч — в зоне .su и свыше 686 тысяч — в зоне «.рф». При этом за прошлый год количество доменов в зоне .ru сократилось на 88,2 тысячи, при этом больше 250 тысяч физлиц и ИП перестали быть их администраторами. Эксперты связывают сокращение с уходом из РФ зарубежных компаний. Больше всего сайтов, оканчивающихся на .ru (более 5,4 млн) было в 2016 году, на .su — в 2013-м (более 125 тысяч), а на «.рф» — в 2011-м (937 тысяч).

Сколько в РФ запрещённых сайтов

С начала 2012-го по апрель 2023 года в реестры запрещённых интернет-ресурсов различными российскими ведомствами было внесено не менее 1,37 млн сайтов и страниц, следует из онлайн-базы платформы «Роскомсвобода» (Минюстом РФ внесена в реестр иностранных агентов). Заблокированными сейчас значатся более 585 тысяч из них. При этом, по подсчётам «Роскомсвободы», только в 2022 году блокировке подверглись более 247 тысяч интернет-ресурсов.

В числе заблокированных в прошлом году были сайты медиа, правозащитных организаций и проектов. Также в их числе ресурсы, где были опубликованы персональные данные россиян, VPN-сервисы, статьи с расследованиями про чиновников, криптообменники и сайты о криптовалютах, сервисы защищённой электронной почты, данные о продаже санкционных сыров, хамона и других продуктов из недружественных стран, аниме и мультфильмы, песни, их тексты и клипы, ссылки на материалы организаций, признанных в РФ нежелательными или экстремистскими, ссылки на подкасты, ЛГБТ-ресурсы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто управляет Рунетом

Изначально оператором домена .ru был признан созданный на базе «Курчатовского института» Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей (РосНИИРОС). В 2006 году полномочия администратора были переданы Координационному центру национального домена сети Интернет. Технические функции обслуживания доменных зон .ru, .su, «.рф», «.дети» и .tatar (татароязычный сегмент интернета) выполнял «Технический центр Интернет» — ООО «ТЦИ», который является преемником РосНИИРОС.

В 2018 году по предложению Минкомсвязи РФ учредители Координационного центра доменов передали функции оператора реестров в структуры «Ростелекома».