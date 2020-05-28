Члена «Нового величия» отправили на карантин из-за подозрений на COVID-19

https://static.news.ru/photo/d3b5b46c-a0e1-11ea-8afe-fa163e074e61_660.jpg Анна Павликова Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Обвиняемую по делу о «Новом величии» Анну Павликову отправили на домашний карантин в связи с подозрениями на коронавирусную инфекцию у участницы молодёжного сообщества. Девушка уже получила предписание с запретом на выход из дома, сообщил её адвокат Максим Пашков.

По словам юриста, из-за подозрений на коронавирус у Павликовой Люблинский суд в столице перенёс прения сторон по делу «Нового величия» на 6 июня.

У Анны предписание на карантин, предполагающее запрет на выход из дома. Оно выдано уполномоченным органом, — цитирует ТАСС Максима Пашкова.

Фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в создании экстремистского сообщества. По версии следствия, молодые люди хотели совершить в РФ переворот и захватить власть.

В ходе разбирательств по делу арестовали Петра Карамзина, Дмитрия Полетаева, Вячеслава Крюкова, Руслана Костыленкова. Анну Павликову, Марию Дубовик, Максима Рощина отправили под домашний арест. Ещё один подозреваемый — Сергей Гаврилов — смог сбежать за границу.

Как ранее писал NEWS.ru, Мосгорсуд признал законным продление до конца лета 2020 года меры пресечения участникам организации «Новое величие». Четыре фигуранта содержатся в следственном изоляторе, ещё трое — под домашним арестом.