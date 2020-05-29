Член рабочей группы по Конституции оценила ситуацию с голосованием

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Дата голосования по поправкам в Конституцию будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса. Об этом заявила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок Талия Хабриева.

По её мнению, нет необходимости затягивать процесс определения даты, поскольку уже начался выход из карантина.

Тем более это важно для того, чтобы поправки в Конституцию как можно скорей стали определять развитие нашего законодательства, — рассказала Хабриева журналистам РИА Новости.

Сопредседатель группы по поправкам Андрей Клишас заявил, что дата голосования будет обсуждаться на заседании рабочей группы 30 мая. Также будут подняты вопросы по информированию россиян о содержании изменений в основной закон.

NEWS.ru писал, что голосование по поправкам лучше проводить при сухой и тёплой погоде на открытом воздухе. Так считает руководитель управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы заявила о намерении провести правовую экспертизу поправок в Конституцию. Поводом стала петиция, которую подписали 200 тысяч россиян.