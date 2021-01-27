Член ОП предложил сделать обязательной возрастную идентификацию в соцсетях

https://static.news.ru/photo/f34c4dca-608c-11eb-ad18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко выступил с предложением сделать возрастную идентификацию несовершеннолетних в социальных сетях обязательной и ввести специальные сим-карты для детей.

Он напомнил, что в настоящее время это добровольная часть, не требующая обязательного решения.

Но поскольку мы видим, что контент взрослый распространяется среди детей, мы считаем необходимым, что мы можем это потребовать, по крайней мере потребовать от органов власти принять соответствующие меры, мы как родительское сообщество, — заявил Рыбальченко во время совместного заседания комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей и подмосковной комиссии ОП.

Кроме того, по его мнению, необходимо обсудить введение специальных сим-карт для детей. Он также отметил, что в России «чрезмерно либеральное законодательство в отношении финансовых возможностей для детей», добавив, что свыше 40% россиян старше 14 лет имеют счета в банках, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Совет Федерации выступил с предложением создать международную конвенцию, которая будет регулировать деятельность глобальных интернет-компаний, которые, как считают сенаторы, нарушают принципы свободы слова.