Число новых случаев заражения COVID-19 в РФ за неделю увеличилось на треть

Прирост новых случаев заражения коронавирусом в России за семь дней составил 34,4%. Неделей ранее этот показатель составлял 55,7%.
Об этом
При этом, как отмечает оперштаб, в стране почти удвоилось количество пациентов, успешно завершивших лечение от коронавируса. Так, за неделю в РФ выздоровели 33 067 человек.
Ранее NEWS.ru писал, что число выздоровевших граждан России, у которых ранее было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией, выросло до 61 166 человек. Об этом 16 мая сообщил федеральный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.
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