Число новых случаев заражения COVID-19 в РФ за неделю увеличилось на треть

https://static.news.ru/photo/a7973418-9818-11ea-a85b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прирост новых случаев заражения коронавирусом в России за семь дней составил 34,4%. Неделей ранее этот показатель составлял 55,7%.

Об этом свидетельствуют подсчёты, проведённые ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19. Всего за неделю в России выявлено 72 064 новых случая коронавируса — суточный прирост составлял в среднем 4,3%. На прошлой неделе число инфицированных ежедневно увеличивалось примерно на 6,5%.

При этом, как отмечает оперштаб, в стране почти удвоилось количество пациентов, успешно завершивших лечение от коронавируса. Так, за неделю в РФ выздоровели 33 067 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что число выздоровевших граждан России, у которых ранее было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией, выросло до 61 166 человек. Об этом 16 мая сообщил федеральный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.