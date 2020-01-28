Чиновник Министерства спорта РФ был уволен за то, что не указал в декларации о доходах и имуществе дорогую квартиру, которую купила его жена.
Об этом «Интерфаксу»
Прокуратура внесла в Минспорт представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. В результате последовавшей проверки чиновник был уволен в связи с утратой доверия.
Как ранее писал NEWS.ru, чиновник, отвечавший за госзакупки в интересах Министерства иностранных дел РФ, отправлен под арест на два месяца. Его подозревают в получении взяток от коммерческих структур за их победы в конкурсах на право поставок ведомству товаров и услуг.
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