https://static.news.ru/photo/5192704c-41e6-11ea-a043-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus Ohlenschläger/Picture Alliance/Global Look Press

Чиновник Министерства спорта РФ был уволен за то, что не указал в декларации о доходах и имуществе дорогую квартиру, которую купила его жена.

Об этом «Интерфаксу» сообщили в Генпрокуратуре РФ. Уволенный чиновник работал первым заместителем директора ФГУП «Дирекция программы по развитию физической культуры и спорта». Надзорное ведомство установило, что он скрыл сведения об имуществе в декларации 2017 года, а стоимость приобретённой женой чиновника квартиры в Москве значительно превышает заявленный доход семьи за 2014–2016 годы.

Прокуратура внесла в Минспорт представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. В результате последовавшей проверки чиновник был уволен в связи с утратой доверия.

Как ранее писал NEWS.ru, чиновник, отвечавший за госзакупки в интересах Министерства иностранных дел РФ, отправлен под арест на два месяца. Его подозревают в получении взяток от коммерческих структур за их победы в конкурсах на право поставок ведомству товаров и услуг.